Юлия Загитова расскажет о трендах в MAX на медиафоруме в Пскове

10:49, 15 октября 2026, ПАИ

Секретарь Союза журналистов России, руководитель департамента по развитию региональной журналистики Юлия Загитова выступит спикером и экспертом VII Псковского международного медиафорума, который пройдёт 20–21 октября. Она проведёт секцию, посвящённую экосистеме MAX и возможностям повышения эффективности работы в мессенджере.

Участники секции рассмотрят актуальные тренды платформы. Встреча будет ориентирована на тех, кто только начинает или уже работает в MAX и заинтересован в развитии своих проектов.

Юлия Загитова занимается вопросами развития региональных СМИ и проводит образовательные мероприятия для журналистов. В частности, в рамках мастер-класса Союза журналистов России в Дагестане она разбирала тенденции в социальных сетях и работу региональных каналов. В октябре 2026 года Загитова дала старт обучающему интенсиву «Инфорум» в Чите, программа которого включала мастер-классы руководителей и редакторов российских СМИ и медиаплатформ.

Эксперт принимала участие и в предыдущем Псковском международном медиафоруме. В 2025 году она вместе с главным редактором телеканала «Москва 24» Дмитрием Щугоревым модерировала сессию, посвящённую противодействию фейкам и работе с фактами.

VII Псковский международный медиафорум объединит экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы из России и зарубежных стран. Ожидается участие делегатов из Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, а также руководителей информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа. Мероприятия пройдут на площадках правительства Псковской области, регионального государственного медиахолдинга и Дома молодёжи.

В программу войдут обсуждения информационной безопасности, развития мультимедийных форматов и изменений в цифровой медиасреде. Также запланированы встреча губернатора Михаила Ведерникова с главными редакторами районных газет и церемония чествования лучших журналистов региона. Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы области с 2018 года.