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Общество

В Псковском музее-заповеднике разработали новый маршрут по картинной галерее для детей

Новый маршрут по картинной галерее разработали в Псковском музее-заповеднике в рамках проекта «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких». Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Изображение: организаторы

Детей ждёт знакомство с жанром натюрморта. Формат занятия подразумевает не просто лекции, а беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием.

«А проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк», – добавили в музее.

Мероприятие пройдёт в картинной галерее (улица Некрасова, 7) 25 октября в 11:30.

Телефоны для записи: (8 8112) 29-22-60, 29-22-59, 8-911-358-08-16.

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