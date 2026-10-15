В музее-усадьбе Ковалевской откроют выставку о псковском академике Иване Виноградове

12:28, 15 октября 2026, ПАИ

Выставка «Иван Матвеевич Виноградов. Жизнь, посвящённая науке» откроется в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской 16 октября. Об этом ПАИ сообщили в краеведческом музее Великих Лук.

Выставка рассказывает о биографии Ивана Виноградова, месте, где он родился, где учился, чем увлекался будущий академик и каков его вклад в фундаментальный раздел математики – теорию чисел. Организаторы отметили, что сотрудники музея плотно работали над сбором материала и созданием концепции выставки.

В преддверии презентации выставки пройдёт совместное мероприятие краеведческого музея и музея-усадьбы «Две судьбы. Одна формула гениальности: Виноградов и Ковалевская».

Гостей ждут мастер-класс и интерактивные игры «Мир увлечений академика И. М. Виноградова» и «Точки пересечения двух учёных».

Мероприятие пройдёт в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской (деревня Полибино Великолукского района). Начало в 12:00.