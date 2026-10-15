Юные таланты могут принять участие в фестивале эстрадного искусства «Псковское созвездие»

11:54, 15 октября 2026, ПАИ

Подать заявку на I Областной фестиваль эстрадного искусства «Псковское созвездие» могут псковичи в возрасте от 5 до 25 лет. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фестиваль – культурно-творческий проект для детей, подростков и молодёжи Псковской области. Он создан для тех, кто занимается вокалом, хореографией, выступает в составе вокального ансамбля или мечтает попробовать себя в роли ведущего. Участники смогут представить свои творческие номера в номинациях: «Вокал», «Вокальные ансамбли», «Хореография» и «Конферанс».

Особое место занимает номинация «Конферанс» – редкое направление для конкурсных программ, которое помогает развивать сценическую речь, уверенность в себе, артистизм, импровизацию, культуру общения и лидерские качества.

Фестиваль пройдёт в несколько этапов. Зональные конкурсные программы состоятся в Гдове, Великих Луках, Опочке, Острове и Пскове. Лучшие участники получат возможность выступить в суперфинале и принять участие в большом гала-концерте лауреатов в Пскове.

Помимо конкурсной программы, участников ждут образовательные мастер-классы от профессиональных членов жюри по вокалу, хореографии и конферансу.

Организаторы отметили, что «Псковское созвездие» объединит талантливых ребят из разных муниципальных районов области, педагогов, родителей, творческие коллективы и учреждения культуры. Проект поможет детям и молодёжи раскрыть способности, найти единомышленников, получить сценический опыт и почувствовать себя частью большого творческого сообщества региона.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Положение и регламент фестиваля здесь.