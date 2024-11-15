Вкладчики Россельхозбанка рассказали о преимуществах пассивных доходов
Псковский филиал Россельхозбанка (РСХБ) в нынешнем году существенно увеличил объёмы привлечения финансовых средств жителей региона благодаря привлекательности процентных ставок по вкладам, сообщили ПАИ в пресс-службе РСХБ.
Эксперты РСХБ отметили, что увеличивается и количество вкладчиков, всё больше жителей региона предпочитают открывать депозитные счета, чтобы деньги «работали», а не лежали «под подушкой».
Светлана из Великих Лук пришла в банк за разъяснениями по непростому финансовому вопросу и, по её словам, получила очень внимательное и любезное обслуживание.
«Мне очень подробно рассказали об услугах банка и возможностях вкладов, о которых я раньше ничего не знала. И уже сейчас благодаря процентам по вкладу я частично оплачиваю учёбу сына в вузе в Москве», – рассказала великолучанка.
Преимущества вклада оценили Ольга и Сергей из Опочки. Для молодой семьи вклад – прекрасная возможность накопить на важные покупки. «Раньше я не задумывался о банковских вкладах, а когда появилась своя семья, к деньгам стал относиться более рационально, ведь мы с женой сейчас ждём малыша», – отметил Сергей.
Россельхозбанк предлагает по вкладу «Свой» новым вкладчикам максимальную ставку до 23 % годовых, а для уже действующих – до 21 % годовых.
«Каждый может сам выбрать базовые опции, удобные и выгодные лично для себя. Поэтому вклад так и называется «Свой». Можно выбрать пополнение или снятие денежных средств, срок вклада, начисление процента ежемесячно или в конце срока», – рассказала директор Псковского филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко.
Подробная информация об условиях вкладов размещена на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru.
Получить консультацию можно по телефону в Пскове (8 8112) 68-72-20.
А также в офисах банка:
– Псков, улица Некрасова, 44а;
– Псков, улица Народная, 21;
– Великие Луки, Октябрьский проспект, 29/45;
– Новосокольники, улица Тихмянова, 9;
– Бежаницы, улица Смольная, 6а;
– Дно, улица Космонавтов, 26а;
– Невель, улица Ломоносова, 5;
– Остров, улица 25-го Октября, 34;
– Печоры, улица Свободы, 34;
– Опочка, улица Красноармейская, 11.
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