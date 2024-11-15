Вкладчики Россельхозбанка рассказали о преимуществах пассивных доходов

12:47, 15 ноября 2024, ПАИ

Псковский филиал Россельхозбанка (РСХБ) в нынешнем году существенно увеличил объёмы привлечения финансовых средств жителей региона благодаря привлекательности процентных ставок по вкладам, сообщили ПАИ в пресс-службе РСХБ.

Эксперты РСХБ отметили, что увеличивается и количество вкладчиков, всё больше жителей региона предпочитают открывать депозитные счета, чтобы деньги «работали», а не лежали «под подушкой».

Светлана из Великих Лук пришла в банк за разъяснениями по непростому финансовому вопросу и, по её словам, получила очень внимательное и любезное обслуживание.

«Мне очень подробно рассказали об услугах банка и возможностях вкладов, о которых я раньше ничего не знала. И уже сейчас благодаря процентам по вкладу я частично оплачиваю учёбу сына в вузе в Москве», – рассказала великолучанка.

Преимущества вклада оценили Ольга и Сергей из Опочки. Для молодой семьи вклад – прекрасная возможность накопить на важные покупки. «Раньше я не задумывался о банковских вкладах, а когда появилась своя семья, к деньгам стал относиться более рационально, ведь мы с женой сейчас ждём малыша», – отметил Сергей.

Россельхозбанк предлагает по вкладу «Свой» новым вкладчикам максимальную ставку до 23 % годовых, а для уже действующих – до 21 % годовых.

«Каждый может сам выбрать базовые опции, удобные и выгодные лично для себя. Поэтому вклад так и называется «Свой». Можно выбрать пополнение или снятие денежных средств, срок вклада, начисление процента ежемесячно или в конце срока», – рассказала директор Псковского филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко.

Подробная информация об условиях вкладов размещена на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru.

Получить консультацию можно по телефону в Пскове (8 8112) 68-72-20.

А также в офисах банка:

– Псков, улица Некрасова, 44а;

– Псков, улица Народная, 21;

– Великие Луки, Октябрьский проспект, 29/45;

– Новосокольники, улица Тихмянова, 9;

– Бежаницы, улица Смольная, 6а;

– Дно, улица Космонавтов, 26а;

– Невель, улица Ломоносова, 5;

– Остров, улица 25-го Октября, 34;

– Печоры, улица Свободы, 34;

– Опочка, улица Красноармейская, 11.

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