Осенняя школа молодого избирателя стартовала в Бежаницком районе

21:04, 16 ноября 2024, ПАИ

Осенняя школа молодого избирателя стартовала в Бежаницком районе, пишет газета «Сельская новь».

Члены Молодёжной избирательной комиссии Татьяна Кононова и Ирина Кондратьева провели для учащихся Краснолученской школы час правовой информации «Я – избиратель». Учащиеся познакомились с основами избирательного права РФ, правами избирателя, задачами выборов.

Для ребят провели игру-викторину, где они смогли проверить свои знания об избирательном праве. Самым активным вручили сувениры от ТИК Бежаницкого района.

Ранее сообщалось, что школа молодого избирателя стартовала в Кунье и в Печорском округе.