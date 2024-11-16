Осенняя школа молодого избирателя стартовала в Бежаницком районе
Осенняя школа молодого избирателя стартовала в Бежаницком районе, пишет газета «Сельская новь».
Члены Молодёжной избирательной комиссии Татьяна Кононова и Ирина Кондратьева провели для учащихся Краснолученской школы час правовой информации «Я – избиратель». Учащиеся познакомились с основами избирательного права РФ, правами избирателя, задачами выборов.
Для ребят провели игру-викторину, где они смогли проверить свои знания об избирательном праве. Самым активным вручили сувениры от ТИК Бежаницкого района.
Ранее сообщалось, что школа молодого избирателя стартовала в Кунье и в Печорском округе.
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