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Происшествия

Несчастный случай произошёл с работницей в великолукском детсаду

Несчастный случай на рабочем месте произошёл в детском саду Великих Лук. В его расследовании приняла участие Государственная инспекция труда в Псковской области, сообщили ПАИ в ведомстве.

Две работники снимали с плиты бак с горячей едой. Одна из них не удержала ручку бака, и жидкость вылилась на ноги женщины. После этого работница поскользнулась и упала.

Женщина получила термические ожоги бедра, кисти и стопы. Причиной несчастного случая стала неосторожность пострадавшей.

В детском саду после этого случая провели внеплановый инструктаж, заверили в инспекции.

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