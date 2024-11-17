Несчастный случай произошёл с работницей в великолукском детсаду
Несчастный случай на рабочем месте произошёл в детском саду Великих Лук. В его расследовании приняла участие Государственная инспекция труда в Псковской области, сообщили ПАИ в ведомстве.
Две работники снимали с плиты бак с горячей едой. Одна из них не удержала ручку бака, и жидкость вылилась на ноги женщины. После этого работница поскользнулась и упала.
Женщина получила термические ожоги бедра, кисти и стопы. Причиной несчастного случая стала неосторожность пострадавшей.
В детском саду после этого случая провели внеплановый инструктаж, заверили в инспекции.
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