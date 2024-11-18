Основатели «Французской булочки» станут гостями программы «Бизнес-ланч»

13:10, 18 ноября 2024, ПАИ

Основатели сети кондитерских «Французская булочка» Елена и Евгений Флям станут гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 ноября.

Гости программы расскажут об участии в четвёртом сезоне проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей», о том, как Елене Флям удалось стать лучшей в направлении «Менеджеры индустрии гостеприимства», полученных знаниях и опыте, возможностях дальнейшего профессионального роста.

Также гости эфира ответят на вопросы о развитии сферы гостеприимства в Псковской области, традициях русской и европейской выпечки, а также о своём отношении к идеям правильного питания.

«Бизнес-ланч» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».