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Общество

Псковичи стали победителями конкурса «Мастера гостеприимства»

Наталья Деревянных и Елена Флям из Псковской области вошли в число победителей конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковичи Наталья Деревянных и Елена Флям стали победителями конкурса «Мастера гостеприимства». Фото здесь и далее: пресс-служба проекта «Мастера гостеприимства»

Наталья Деревянных победила в направлении «Прорывные идеи в туризме», а Елена Флям – «Менеджеры индустрии гостеприимства». Елена Флям с 2015 года является сооснователем и исполнительным директором сети кондитерских «Французская булочка», а Наталья Деревянных – основателем улиточной фермы «Золотая улитка».

Участниками финального мероприятия стали более 300 человек со всей России. Помимо финальных испытаний, программа включала мастер-классы, лекции и деловую программу. В рамках гранд-финала прошли испытания для 107 человек из 43 регионов России – финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Прорывные идеи в туризме».

Конкурсанты направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» прошли интервью с экспертами на оценку профессионального опыта, а также приняли участие в конференции в индивидуальных и групповых форматах. Им предстояло разрешить смоделированную рабочую ситуацию и решить бизнес-кейс.

У финалистов направления «Прорывные идеи в туризме» была возможность пообщаться с кураторами номинаций и презентовать свою идею, которую эксперты оценили на соответствие трём критериям – бизнес-потенциал идеи, мастерство презентации и комплексный подход.

Победители четвёртого сезона проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформа «Россия – страна возможностей» получат гранты на профессиональное развитие, а также получат в наставники лидеров индустрии гостеприимства и право на прохождение программ повышения квалификации.

Проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» направлен на поддержку специалистов индустрии гостеприимства и молодёжи, начинающей свой путь в туризме.

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