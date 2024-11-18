Как мошенники обманывают с помощью QR-кода, рассказал эксперт

14:21, 18 ноября 2024, ПАИ

Мошенники стали использовать сервис по снятию наличных денег с помощью QR-кода в корыстных целях, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил запрос на снятие денег со счёта, и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию», – рассказал эксперт.

Мошенники рассчитывают, что потенциальная жертва не в курсе особенностей снятия наличных с помощью QR-кода. «Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счёта обманутого человека», – уточнил он.

QR-код фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода, поэтому никогда и ни с кем им нельзя делиться, а также нельзя хранить его изображение в телефоне, советует спикер.

Напомним, что несколько псковичей потеряли около миллиона рублей после общения с мошенниками. Некоторым из потерпевших предложили перевести деньги на «безопасный счёт», других ввели в заблуждение при покупке товаров на сайтах, а кому-то аферисты обещали организовать заработок в интернете.