Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Как мошенники обманывают с помощью QR-кода, рассказал эксперт

Мошенники стали использовать сервис по снятию наличных денег с помощью QR-кода в корыстных целях, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил запрос на снятие денег со счёта, и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию», – рассказал эксперт.

Мошенники рассчитывают, что потенциальная жертва не в курсе особенностей снятия наличных с помощью QR-кода. «Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счёта обманутого человека», – уточнил он.

QR-код фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода, поэтому никогда и ни с кем им нельзя делиться, а также нельзя хранить его изображение в телефоне, советует спикер.

Напомним, что несколько псковичей потеряли около миллиона рублей после общения с мошенниками. Некоторым из потерпевших предложили перевести деньги на «безопасный счёт», других ввели в заблуждение при покупке товаров на сайтах, а кому-то аферисты обещали организовать заработок в интернете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 ноября 2024

Как приумножить свои деньги: советы эксперта
18 ноября 2024

Как мошенники обманывают с помощью QR-кода, рассказал эксперт
18 ноября 2024

Основатели «Французской булочки» станут гостями программы «Бизнес-ланч»
18 ноября 2024

Штрафы за нарушение ПДД в России могут вырасти
18 ноября 2024

Как приумножить свои деньги и каким образом мошенники обманывают с помощью QR-кода, расскажут на «Серебряном дожде»
17 ноября 2024

Спрос на услуги риелторов вырос в Пскове в восемь раз
15 ноября 2024

Дефицит белых тюльпанов ожидается к 8 Марта – эксперт
15 ноября 2024

А он настоящий: сколько стоит борода Деда Мороза

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...