Около миллиона рублей потеряли несколько жителей Псковской области после общения с мошенниками

10:43, 18 ноября 2024, ПАИ

Около миллиона рублей недосчитались несколько жителей Псковской области после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителям Пскова, Пыталово, Новоржева и Палкинского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков, а также других организаций. Под разными предлогами они завладели сбережениями псковичей.

В частности, они предложили своим собеседникам якобы для предотвращения несанкционированного оформления кредитов и доступа к их банковским счетам срочно перевести деньги на «безопасные счета». Других пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. Кому-то аферисты пообещали организовать дополнительный заработок в Сети.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.