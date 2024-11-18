Около миллиона рублей потеряли несколько жителей Псковской области после общения с мошенниками
Около миллиона рублей недосчитались несколько жителей Псковской области после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Жителям Пскова, Пыталово, Новоржева и Палкинского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков, а также других организаций. Под разными предлогами они завладели сбережениями псковичей.
В частности, они предложили своим собеседникам якобы для предотвращения несанкционированного оформления кредитов и доступа к их банковским счетам срочно перевести деньги на «безопасные счета». Других пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. Кому-то аферисты пообещали организовать дополнительный заработок в Сети.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.
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