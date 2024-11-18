Стало известно, когда Псков начнут украшать к Новому году

15:01, 18 ноября 2024, ПАИ

Псков начнут украшать к Новому году уже на этой неделе, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Скоро начнётся волшебная пора – подготовка к Новому году. На этой неделе начинаем превращение Пскова в настоящую зимнюю сказку. Центральные улицы, площади и парки будут украшены яркими гирляндами и светящимися фигурами, что создаст неповторимую атмосферу и праздничное настроение», – отметил Борис Елкин.

Он также подчеркнул, что ориентировочно 7 декабря начнется установка главной ёлки на Октябрьской площади.

«Этот символ Нового года станет центром притяжения для всех, кто хочет погрузиться в предвкушение новогоднего чуда», – подчеркнул он.