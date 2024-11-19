Фестиваль театральных школ «Алексаша» стартовал в Великих Луках

13:22, 19 ноября 2024, ПАИ

Фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша» стартовал в Великих Луках сегодня, 19 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Открылся фестиваль мастер-классом режиссёра Театрального института имени Бориса Щукина Валерия Маркина «Базовые элементы актёрской техники: внимание, свобода мышц, фантазия и воображение».

Напомним, что фестиваль продлится до 22 ноября. Он посвящён 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Событие объединит молодых актёров со всей страны.