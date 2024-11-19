Ставка и молоко, гостиницы и земля: Андрей Козлов в «Оглавлении». Главное

20:02, 19 ноября 2024, ПАИ

Андрей Козлов, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: