Ставка и молоко, гостиницы и земля: Андрей Козлов в «Оглавлении». Главное
Андрей Козлов, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- ключевая ставка Банка России делает развитие реального сектора экономики непростым без поддержки государства;
- однако российский бизнес закалён сложными условиями и имеет запас прочности;
- инвесторы находят возможности вкладывать средства в инвестпроекты, а не прятать их на депозитах под высокий процент в банках. Тем самым они сохраняют команду, завоёвывают новые ниши на рынке;
- рост цен на молочную продукцию и её прозводные вызван ростом затрат на производство, он продолжится и дальше;
- пришло время законодательно ограничить торговые сети в наценках на продукцию товаров первой необходимости, введя максимально допустимый люфт наценки;
- псковские законодатели заинтересованы в развитии модульных гостиниц, которые, с одной стороны, ответ на высокий турспрос, а с другой – точки притяжения и развития в муниципалитетах, многие из которых раньше туристами избалованы не были;
- в Псковской области большой банк земли и хорошая поддержка начинающих фермеров. Это привлекает в регион в том числе жителей крупных мегаполисов, которые решают начать жить «на земле»;
- 15-процетное увеличение взносов в региональный Фонд капремонта поможет сохранить объёмы ремонта домов. С другой стороны, фонду следует активнее работать с должниками.
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19 ноября 2024
Ставка и молоко, гостиницы и земля: Андрей Козлов в «Оглавлении». Главное
19 ноября 2024
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