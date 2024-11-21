Евгений Баранчиков и Илья Гаврюсев станут гостями программы «Минкульт»

13:53, 21 ноября 2024, ПАИ

Художественный руководитель и дирижёр Евгений Баранчиков, а также концертмейстер группы саксофонов эстрадно-джазового оркестра Псковской области Илья Гаврюсев станут гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 21 ноября, в 14:00.

Когда появилась идея создания эстрадно-джазового оркестра Псковской области, как воплощалась и в итоге реализовалась в жизнь? Кто входит в состав эстрадно-джазового оркестра и все ли позиции закрыты? Как может звучать саксофон и какой характер у этого инструмента? Насколько уникален сам по себе эстрадно-джазовой оркестр и почему именно Псковская область может гордиться таким коллективом? По какому принципу отбирается репертуар для оркестра?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».