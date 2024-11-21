Идеальный состав сложился в эстрадно-джазовом оркестре Псковской области – Евгений Баранчиков

19:14, 21 ноября 2024, ПАИ

Идеальный состав сложился в эстрадно-джазовом оркестре Псковской области, заявил художественный руководитель и дирижёр оркестра Евгений Баранчиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 21 ноября.

Кроме того, он объяснил, почему коллектив является уникальным. «Можно собрать, наверное, в большинстве городов подобного рода коллектив, но собрать именно качественный музыкальный состав, чтобы в полной мере всё звучало так, как хотелось бы, непросто. У нас получилось. Сейчас состав идеальный, не побоюсь этого слова», – сказал гость эфира.

Фоторепортаж с репетиции эстрадно-джазового оркестра Псковской области смотрите здесь.