Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Великих Луках

10:19, 22 ноября 2024, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 ноября около 15:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что из магазина на проспекте Ленина совершена кража. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 28-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты общей стоимостью 4 300 рублей.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.