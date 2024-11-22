День Герценовского университета прошёл для учеников психолого-педагогических классов Псковской области

19:23, 22 ноября 2024, ПАИ

День Герценовского университета прошёл для учеников психолого-педагогических классов Псковской области. Участники осенней смены «Школа педагогического успеха» и ученики психолого-педагогического класса центра образования «Псковский педагогический комплекс» посетили образовательный интенсив сотрудников Герценовского университета и педагогов Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в группе «Психолого-педагогические классы ПО» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты провели для школьников мастер-классы лидеров сетевого сообщества педагогов «Перспективы и ценность педагогической профессии», а также обыграли решения педагогических кейсов.

«Мне очень понравилось на лекциях с преподавателями из института им. Герцена, получила много полезной информации, было очень интересно и информативно, были интересные практические задания», – поделилась впечатлениями ученица психолого-педагогического 10-го класса опочецкой средней школы № 4 Дарья Покоренко.

Напомним, в региональном центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега» с 18 по 23 ноября проходит тематическая профильная смена «Школа педагогического успеха» для учеников психолого-педагогических классов Псковской области. Участие в ней принимают 24 школьника.