В Великих Луках третий год продолжаются поиски Александра Лобанова

12:08, 24 ноября 2024, ПАИ

В Великих Луках продолжают искать 40-летнего Александра Лобанова. Он пропал 22 марта 2022 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки) или 02, 112.