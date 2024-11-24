Матвиенко: Для достижения результатов в демографии нужно десятилетие семьи

13:43, 24 ноября 2024, ПАИ

Российскому обществу нужно десятилетие семьи по аналогии с десятилетиями детства и науки, чтобы добиться желаемых результатов в семейной и демографической политике. Об этом говорится в публикации в блоге председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на официальном сайте верхней палаты парламента, приуроченной к празднованию Дня матери в РФ.

«Наш президент наметил желаемый результат в семейной политике на перспективу ближайших 12 лет. Это срок и большой, и одновременно маленький – в масштабах исторического развития и демографических процессов. Поэтому я соглашусь с мнением ряда коллег: для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки», – написала спикер Совфеда, отметив, что, как это бывает и с научными открытиями, семейная политика не даёт быстрых результатов. «А чтобы добиться искомого, нужны огромные вложения сил, ресурсов… и время», – добавила она.

Матвиенко отметила, что с предыдущего Года семьи прошло 16 лет, с тех пор множество предложений было обозначено и в национальном проекте «Демография», и в государственных программах, федеральных и региональных законодательных актах. Председатель Совфеда считает, что их реализация поспособствовала предотвращению демографического кризиса, но не привела «к коренному перелому демографической тенденции». «Кроме объективных факторов, связанных с демографическими ямами прошлых лет, конечно, имела место определённая разрозненность действий», – добавила она.

По мнению председателя Совфеда, сегодня очевидно, что глубина проблемы требует проведения единой, скоординированной семейноцентричной государственной политики.