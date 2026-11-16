В Псковской области за 9 месяцев построили более 230 тысяч квадратных метров жилья

08:31, 16 ноября 2026, ПАИ

Объёмы жилищного строительства в Псковской области растут, сообщил Псковстат. В январе–сентябре 2026 года в регионе возвели 14 многоквартирных домов, а население построило 1 336 жилых домов.

Общая площадь жилых помещений в них составила 235,9 тысячи квадратных метров. Это на 11,3 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Из общего объёма жилой площади большая часть — 69,5 % — приходится на индивидуальное жилищное строительство.