Новым руководителем псковского УФСБ назначен Василий Дашко

09:20, 16 ноября 2026, ПАИ

Новым руководителем УФСБ России по Псковской области назначен полковник Василий Дашко, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Должность он займёт в соответствии с указом президента России от 2 ноября 2026 года.

Василий Дашко служит в органах безопасности с 1994 года. Проходил службу на оперативных и руководящих должностях различных территориальных органов ФСБ России. Имеет государственные и ведомственные награды.

Предыдущий начальник управления, генерал-майор Виктор Швырев, переведён к новому месту службы.