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Общество

Новым руководителем псковского УФСБ назначен Василий Дашко

Новым руководителем УФСБ России по Псковской области назначен полковник Василий Дашко, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: соцсети Михаила Ведерникова. Фото носит иллюстративный характер

Должность он займёт в соответствии с указом президента России от 2 ноября 2026 года.

Василий Дашко служит в органах безопасности с 1994 года. Проходил службу на оперативных и руководящих должностях различных территориальных органов ФСБ России. Имеет государственные и ведомственные награды.

Предыдущий начальник управления, генерал-майор Виктор Швырев, переведён к новому месту службы.

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