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Общество

В Госдуме рассказали, чем опасны бесплатные VPN-сервисы

Бесплатные VPN-сервисы могут собирать данные пользователей, распространять вредоносное ПО и компрометировать персональные сведения, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

Фото: ПАИ

По его словам, пользователи часто устанавливают программы, в том числе сервисы VPN, о принципах работы которых ничего не знают. Такой сервис получает техническую возможность обрабатывать сведения о сетевой активности, а в зависимости от настроек — и доступ к дополнительным данным устройства.

«Если оператор недобросовестен, такой инструмент может превратиться из средства подключения к сети в канал сбора информации, распространения вредоносного программного обеспечения и компрометации персональных данных», — сказал Антон Немкин.

Депутат подчеркнул, что бесплатный сервис не означает отсутствия коммерческого интереса: разработчику нужно финансировать инфраструктуру, и источником дохода может стать монетизация данных, агрессивная реклама или непрозрачные механизмы. Отдельный риск представляют приложения, распространяемые через неофициальные сайты и сторонние каталоги.

Под видом VPN пользователь может установить программу с дополнительными функциями, о которых его не предупреждают. Поэтому оценивать подобные сервисы исключительно по скорости соединения и отсутствию абонентской платы — заведомо недостаточный подход, добавил он.

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