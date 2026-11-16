В ГАИ назвали три привычки, из-за которых пешеходы попадают под колёса

09:46, 16 ноября 2026, ПАИ

В Госавтоинспекции Псковской области обратились к участникам дорожного движения из-за ДТП с участием пешеходов. В ведомстве подчеркнули необходимость строгого соблюдения правил дорожной безопасности.

Водителям напоминают, что перед нерегулируемым пешеходным переходом нужно сбросить скорость, а если человек уже на дороге – остановиться и пропустить его. Требования знаков и указания сотрудников ДПС следует выполнять.

Пешеходам, как самой уязвимой категории участников движения, напомнили об их преимуществе на переходах, обозначенных разметкой и знаками. В тёмное время суток им советуют использовать светоотражающие элементы, ходить только по тротуарам и переходить дорогу лишь по пешеходным переходам.

Отдельно в Госавтоинспекции обратили внимание, что в холодную погоду капюшоны сужают обзор. Перед выходом на проезжую часть пешеходам советуют завершить телефонный разговор, выключить музыку и прекратить переписку в мессенджерах.

В ведомстве призвали всех участников дорожного движения уважать друг друга и соблюдать правила, отметив, что это залог безопасности.