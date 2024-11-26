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Общество

Более пяти тысяч школьников Псковской области приняли участие в проекте «Билет в будущее»

В Псковской области пятый год продолжается реализация проекта «Билет в будущее». В этом году в нём участвуют 5 423 учащихся с 6-го по 11-й класс. 744 школьника уже прошли профессиональные пробы на различных образовательных площадках региона в Пскове, Великих Луках и Опочке. В конце ноября профпробы подходят к своему завершению, сообщила ПАИ координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

Фото предоставила Елена Рыбальская

Школьники побывали на экскурсиях и участвовали в мастер-классах на 11 предприятиях Псковской области, которые являются не только партнёрами проекта, но и потенциальными работодателями.

«Все учащиеся, а их 5 423 человека, каждую неделю по четвергам посещали профориентационные уроки, где знакомились с различными секторами экономики нашей страны», – сказала Елена Рыбальская и уточнила, что с каждым годом всё больше и больше детей принимают участие в проекте. В этом году это абсолютно все школы региона.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

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