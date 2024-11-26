В Порхове проходит суд по делу о жестоком избиении живодёрами щенка Катыша

10:38, 26 ноября 2024, ПАИ

Судебный процесс по делу о жестоком избиении щенка Катыша идёт в Порхове сегодня, 26 ноября, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».

Сегодня рассматривают дело одного из подозреваемых. В рамках заседания проходят допросы свидетелей. Судебное заседание над вторым фигурантом дела назначено на 2 декабря.

Напомним, что в июне появилось шокирующее видео с издевательством над животным. После этого полиция задержала живодёров. В отношении них возбуждено уголовное дело. Позднее выяснилось, что пса, которого назвали Катышем, спасла 12-летняя девочка.



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Животное удалось выходить благодаря приюту «Добрый» и неравнодушным псковичам и жителям из разных регионов России, которые собрали деньги на лечение. История Катыша закончилась хорошо: буквально за пару недель ему нашли новых хозяев.