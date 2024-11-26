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Факты из архивных документов о старинных псковских имениях раскрыли в Госархиве Псковской области

В Псковской области есть немало старинных поместий, в которых сохранились особняки, пруды, сады и деревья, чей возраст насчитывает более 150 лет. Сведения из архивных документов о старинных псковских имениях рассказали в Государственном архиве Псковской области.

«Если сегодня вы отправитесь в путешествие по Псковской области, то сможете своими глазами увидеть здания старинных имений и даже фрагменты парков дворянских усадеб. А вот садовые деревья, например, живут меньше, они редко попадают на фотографии и в описания усадеб, восстановить информацию о них сложнее. Но нам могут помочь архивные документы. Обратимся к ним, чтобы узнать некоторые детали о псковских имениях», – отметили сотрудники Госархива Псковской области.

  • Усадьба семьи Корвин-Круковских в Полибино. О ней известно, что сад в имении был большим, в нём разбиты парники и выстроена оранжерея, где выращивались персики и абрикосы.
  • Имение Коновницыных в Кярово. Декабрист А. К. Розен вспоминал после визита к Коновницыну: «В саду видел множество яблонь, взращенных им и супругою из зёрен: все деревья эти были покрыты плодами».
  • Усадьба в Чернево. Принадлежало имение братьям Хвостовым и Александру Нащокину. Здесь был не просто сад, а сад-питомник: выращивали яблони и ягодные кусты. Первых было около 800, вторых – около 600.
  • Родовое имение Чириковых в Наумово, принадлежавшее предкам композитора Модеста Мусоргского. В саду росли яблони, груши, вишни, чёрная и красная смородина. Фрукты и ягоды собирали «для господского обиходу».
  • Ещё одно – имение Чириковых в Ушицах. Вокруг усадьбы находились обширные яблоневые сады. Яблоки собирали на продажу, мелкие плоды шли на корм скоту. Примечательно, что после революции здесь появился совхоз-плодопитомник, где выращивали саженцы плодово-ягодных культур, яблоки, черноплодную рябину, клубнику, смородину.
  • Имение князей Дондуковых-Корсаковых в Глубоком. Здесь была выстроена огромная стеклянная оранжерея 150 футов длиной и 40 высотой. В ней росли большие экзотические растения – апельсины и лимоны.
  • Имение Андрея Болотова в Апанькино. Садов было множество: яблоневый, грушевый, сливовый, вишнёвый. И они были заметны издалека: по периметру устроили живую изгородь из сирени и акации.

«Сады разбивали почти во всех усадьбах. Выращивали свои яблоки и груши, сушили ягоды, баловали гостей фруктовыми настойками, весной защищали цветущие ветки, разжигая костры в садах. Чем заботливее был хозяин, тем богаче были урожаи в его саду», – отметили специалисты.

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