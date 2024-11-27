Бюджет Псковской области 2025 года будет социально ориентированным – Братчиков

12:55, 27 ноября 2024, ПАИ

Бюджет Псковской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов будет социально ориентированным, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов





Комментируя первое публичное рассмотрение законопроекта, Александр Братчиков обратил внимание на существенный рост расходов по приоритетным социальным статьям. На одно только повышение заработной платы работникам бюджетной сферы дополнительно предусмотрено почти 2 млрд рублей, а значит, зарплаты учителей и врачей вырастут. В бюджете также учтены расходы на приобретение жилья для детей-сирот – более 300 млн рублей, на обеспечение населения льготными лекарствами 1,6 млрд рублей.

«Наши собственные доходы продолжают расти, это видно и по бюджету 2024 года, – подчеркнул вице-спикер Собрания. – На следующей сессии нам предстоит внести очередные изменения. Это в основном НДФЛ и налог на прибыль. При этом мы видим, что по прогнозным показателям на 2025 год налоговая служба ожидает получить по этим статьям ещё больший доход».