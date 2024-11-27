Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Бюджет Псковской области 2025 года будет социально ориентированным – Братчиков

Бюджет Псковской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов будет социально ориентированным, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

  • Бюджет в цифрах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Бюджет в цифрах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Бюджет в цифрах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Комментируя первое публичное рассмотрение законопроекта, Александр Братчиков обратил внимание на существенный рост расходов по приоритетным социальным статьям. На одно только повышение заработной платы работникам бюджетной сферы дополнительно предусмотрено почти 2 млрд рублей, а значит, зарплаты учителей и врачей вырастут. В бюджете также учтены расходы на приобретение жилья для детей-сирот – более 300 млн рублей, на обеспечение населения льготными лекарствами 1,6 млрд рублей.

Александр Братчиков. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Наши собственные доходы продолжают расти, это видно и по бюджету 2024 года, – подчеркнул вице-спикер Собрания. – На следующей сессии нам предстоит внести очередные изменения. Это в основном НДФЛ и налог на прибыль. При этом мы видим, что по прогнозным показателям на 2025 год налоговая служба ожидает получить по этим статьям ещё больший доход».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 ноября 2024

Псковский бизнес может бесплатно открыть счёт в ПСБ
27 ноября 2024

Бюджет Псковской области 2025 года будет социально ориентированным – Братчиков
27 ноября 2024

Проект бюджета Псковской области профильный комитет Собрания рекомендовал принять в первом чтении
27 ноября 2024

Средняя стоимость ипотеки в России превысила 30%
26 ноября 2024

Ипотека под 12% для учителей и врачей может появиться в России
26 ноября 2024

Генпрокуратуру и ФАС попросили разобраться с наценками на картофель
26 ноября 2024

Стали известны места для ёлочных базаров в Пскове
25 ноября 2024

Как заявить о своём бизнесе, рассказала основательница школы английского языка

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...