Проект бюджета Псковской области профильный комитет Собрания рекомендовал принять в первом чтении

12:17, 27 ноября 2024, ПАИ

Первое публичное рассмотрение проекта закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» прошло в Собрании на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством Александра Братчикова. Главный финансовый документ депутатам представила вице-губернатор, председатель комитета по финансам Татьяна Баринова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов















Предваряя основные цифры, финансист отметила, что представленные к первому чтению параметры доходов и расходов не окончательные и будут корректироваться. «Формирование областного бюджета идёт в августе-сентябре, когда мы ещё не располагаем контрольными цифрами федерального бюджета. В 2024 году все национальные проекты заканчивают своё действие, а новые цифры появились только после второго чтения федерального закона в середине ноября. Поэтому наш проект не отражает все необходимые цифры. Сейчас мы выбираем из приложений к федеральному бюджету все субвенции, субсидии и дотации – по ним происходят значительные изменения, и мы готовим наши поправки ко второму чтению», – пояснила Татьяна Баринова.

На данный момент доходы областного бюджета на 2025 год составляют 48 млрд 592,1 млн рублей, общий объём расходов – 51 млрд 789,7 млн рублей. Доходы консолидированного бюджета составляют 56 млрд 234,1 млн рублей, расходы – 59 млрд 431 млн 700 тысяч рублей.

Финансист ещё раз подчеркнула, что характеристики бюджета по доходам будут меняться: расходы на оплату труда ко второму чтению увеличатся на 1,725 млрд рублей, будут предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, из федерального бюджета придут деньги на национальные проекты.

Отдельно финансист обратила внимание на результаты, достигнутые губернатором Михаилом Ведерниковым и председателем Собрания Александром Котовым в ходе Дней Псковской области в Совете Федерации. Обоснованная просьба руководителей региона о сохранении уровня софинансирования в размере 1 % на ближайшие два года поддержана на федеральном уровне – соответствующее постановление Правительства России уже принято. Кроме того, как отметила Татьяна Баринова, губернатором и спикером проделана огромная работа по списанию задолженностей региона по бюджетным кредитам. Уменьшение долговой нагрузки составит более 7,5 млрд рублей, в том числе почти 2,6 млрд рублей региону спишут уже в 2025 году.

В ходе обсуждения законопроекта Александр Братчиков остановился на доходах дорожного фонда, которые на следующий год прогнозируются с уменьшением, и уточнил, предусмотрены ли деньги на строительство Северного обхода. По словам Татьяны Бариновой, средства предусмотрены, но пока не в полном объёме. Заместитель председателя парламентского комитета Виктор Иващенко поинтересовался, отразится ли преобразование муниципальных районов в округа на уровне их финансирования. «Никаких снижений финансовых показателей в муниципальных образованиях не предвидится», – констатировала финансист, подчеркнув, что все позиции учтены, а расходы запланированы с учётом предварительного уровня инфляции.

Александр Братчиков отметил, что проект бюджета прошёл процедуру публичных слушаний в интернете, а на заседании комитета попросил озвучить заключения Счётной палаты и юристов Собрания. Татьяна Баринова заверила, что отмеченные замечания к законопроекту будут устранены ко второму чтению. С учётом этого депутаты рекомендовали принять проект бюджета в первом чтении. В завершение Александр Братчиков напомнил коллегам о предстоящем создании согласительной комиссии для дальнейшей работы над областным бюджетом.

Депутаты также рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. Бюджет бездефицитный, в сравнении с текущим годом его параметры возросли на 1,7 млрд рублей.

Законопроект о введении в действие на территории Псковской области специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» на заседании комитета представил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«По сути, это определённая модификация упрощённой системы налогообложения, но ставки здесь немного выше, чем при обычной «упрощёнке», потому что в этом случае налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов за работников в социальные фонды. Финансирование этих расходов будет идти из бюджета Российской Федерации», – рассказал о преимуществах налогового режима специалист. В поддержку нововведения выступила региональная налоговая служба. Члены комитета сочли целесообразным предоставить малому бизнесу возможность при желании перейти на автоматизированную систему налогообложения и рекомендовали принять законопроект.

Поправки в закон о межбюджетных отношениях также стали предметом обсуждения на заседании комитета. В связи с введением с 1 января 2025 года туристического налога необходимо учесть новшество в расчёте налогового потенциала муниципальных образований. Кроме того, в связи с изменением численности населения и преобразованием муниципальных округов потребует корректировки нормативная численность муниципальных служащих.

В ходе обсуждения законопроекта, касающегося формирования нормативов в сфере образования, депутат Татьяна Фомченкова обратила внимание на необходимость выделения дополнительных средств на закупку учебников. По словам руководителя гимназии, в современных реалиях школы не успевают обновлять учебники в соответствии с постоянно меняющимися стандартами, из-за чего возникают сложности и для школьников, и для учителей. Участники заседания приняли к сведению реплику депутата. Законопроект рекомендован к принятию с учётом таблицы поправок, подготовленной юристами Собрания.