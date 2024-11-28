Фура вылетела в кювет на трассе в Куньинском районе
Фура вылетела в кювет на 444-м километре трассы М9 в Куньинском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель большегруза не справился с управлением, и из-за этого автомобиль вылетел в кювет. От медицинской помощи он отказался.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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