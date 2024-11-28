Рождественский пост начался у православных христиан: что можно и что нельзя делать в эти дни

09:59, 28 ноября 2024, ПАИ

Рождественский пост начался у православных христиан 28 ноября. В отличие от других постов, Рождественский пост в православной традиции имеет чётко установленные даты начала и конца, то есть не является переходящим. Он длится ровно 40 дней, с 28 ноября по 6 января. На следующий день после завершения поста, 7 января, верующие отмечают Рождество Христово.

Католическая традиция отличается от православной: католики также держат Рождественский пост, который называют Адвент («пришествие» в переводе с латыни), но его длительность не одинаковая каждый год. Адвент может длиться от 23 до 28 дней, так как считается по количеству воскресений перед католическим Рождеством 25 декабря — в Адвенте их четыре. Начинается Адвент в ближайшее воскресенье к 30 ноября — дню святого Андрея Первозванного, а заканчивается в католический Сочельник 24 декабря.

Этот пост также ещё называют Филиппов, так как он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа.

Рождественский пост достаточно строг, но это не самый строгий пост из всех в православном календаре. Хотя по длительности он не уступает Великому посту, который соблюдают верующие накануне Пасхи.

Во время Рождественского поста запрещены: мясо, птица и продукты из них, молочные продукты, в том числе сливочное масло, сыр и так далее, яйца.

От Великого поста ограничения Рождественского принципиально отличаются разрешением на употребление рыбы и морепродуктов, пусть и не во все дни. В Великий пост рыба и морепродукты разрешены только во время церковных праздников.

Во время Рождественского поста можно есть: рыбу и морепродукты (в определённые дни), овощи, фрукты, зелень, орехи, сухофрукты, семена, грибы, мёд, растительное масло, любые крупы, постные макароны, растительное молоко (соевое, миндальное и так далее), постный хлеб и выпечку.

Условно пост разделён на три этапа:

28 ноября – 19 декабря. Вступление в пост. Начинается с отказа от животной пищи: яиц, молока, мяса, сливочного масла и блюд, приготовленных с указанными продуктами. Во многие дни разрешается есть рыбу, а также постные блюда с растительным маслом. Строгий пост соблюдается только по средам и пятницам. По понедельникам рекомендуется отказ от масла.

20 декабря – 1 января. На этом этапе уменьшается количество рыбы в рационе. Рыбные блюда вкушают по выходным. В остальные дни питаются горячей пищей с маслом или без. В среду и пятницу, как прежде, едят только сырые продукты.

2 января – 6 января. Третий период самый короткий, но пост в него наиболее строгий. Только в выходные дни разрешается горячая пища с растительным маслом. В остальные дни стараются есть сырую еду: фрукты, овощи, орехи.

Соблюдать пост могут только те, кому это не противопоказано по состоянию здоровья. В связи с этим Рождественский пост нельзя соблюдать: беременным и кормящим женщинам, детям до 14 лет, пожилым людям, больным — от простуды до серьёзных операционных вмешательств, поскольку пост ослабляет организм, людям с психическими расстройствами, так как пост — это дополнительный стресс, людям, которым нужно принимать лекарства с пищей. Не стоит придерживаться поста тем людям, которые и без того страдают от слишком низкой массы тела, а также склонным к расстройствам пищевого поведения. От соблюдения поста освобождаются военные и люди, которые зарабатывают тяжёлым физическим трудом.

Помимо ограничений в пище, главное, что нужно делать во время Рождественского поста, — обратиться к духовной стороне жизни. Нужно постараться стать лучше, чем был, например отказаться от вредных привычек, перестать ругаться и пререкаться с окружающими. Воцерковлённые люди в этот период особенно внимательно относятся к молитвам и посещению храма.

Во время поста нельзя ссориться и осуждать других, раздражаться, болтать попусту и злиться. Нужно воздержаться от злословия и сплетен. Под запретом развлечения и шумные торжества.

Во время поста, согласно церковному уставу, не проводятся венчания, то есть под запретом и свадьбы. Креститься во время поста можно — никаких запретов для этого нет.

Священники не против того, чтобы во время поста праздновать мирской Новый год. Главное — соблюсти меру и накрыть постный стол. Можно даже немного смягчить пост ради праздника, к тому же с 2 января начинается самый строгий период поста.