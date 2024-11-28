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Культура

Фотовыставка «Взгляд сквозь время» открылась в музее-усадьбе народа сето в Печорском районе

Фотовыставка «Взгляд сквозь время» открылась в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото предоставлено Изборским музеем-заповедником

Гости выставки смогут увидеть фотографии, запечатлевшие прошлое народа сето, – трудовые будни и праздники, повседневный быт и минуты отдыха, житейские заботы и радости. На старых фотокарточках из семейных альбомов – вся жизнь малого народа сето: лица родственников и детей, семейные встречи и занятия традиционными ремеслами, крестьянский труд и домашние животные, национальные костюмы и свадебные обряды.

Фото предоставлено Изборским музеем-заповедником

Посетить усадьбу народа сето можно ежедневно с 10:00 до 17:00. Экскурсии проводятся по предварительной заявке.

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