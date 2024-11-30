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Общество

Координационное совещание псковских правоохранителей прошло в Пскове

Сегодня, 28 ноября, под председательством прокурора Псковской области Андрея Мошкова состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов, посвящённое вопросам работы правоохранителей при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

В мероприятии приняли участие представители УМВД России по Псковской области, УФСБ России по Псковской области, ПУ ФСБ России по Псковской области, СУ СК России по Псковской области, УФСИН России по Псковской области, УФССП России по Псковской области, ГУ МЧС России по Псковской области.

Участники совещания отметили, что, несмотря на принимаемые меры в целях обеспечения защиты прав потерпевших от преступных посягательств, остаётся ряд проблем, требующих пристального внимания. По итогам координационного совещания выработаны конкретные меры организационно-практического характера, направленные на совершенствование и активизацию деятельности правоохранительных органов региона при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.

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