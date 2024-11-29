Более трёх с половиной тысяч квартир построили в Псковской области за десять месяцев

18:47, 29 ноября 2024, ПАИ

3 560 новых квартир в 18 многоквартирных домах и 1 861 построенном населением жилом доме возвели с января по октябрь 2024 года в Псковской области. Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 217,2 тысячи квадратных метров, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Объём строительных работ в первые десять месяцев нынешнего года сократился на 6,1 % и составил 263,8 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что на фоне роста ключевой ставки в октябре до 21 % стоимость ипотечного кредита в стране достигла 30,17 %. Причиной тому, по мнению экспертов, стала жёсткая политика Банка России.