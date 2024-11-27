Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Средняя стоимость ипотеки в России превысила 30%

Средняя стоимость ипотечного кредита в России достигла 30,17 %, согласно данным сайтов топ десяти участников рынка. На фоне роста ключевой ставки до 21 % минимальный порог ипотечной стоимости увеличился на 1,3 процентных пункта – до 27,5 %. У большинства из десятки топ банков показатель начинается от 28 %, а верхняя граница полной стоимости кредита составляет 33,4 %.

Верхняя граница полной стоимости ипотечного кредита составляет 33,4 %. Фото: ПАИ

«Основная причина, конечно, рост ключевой ставки. Поднялись не только ставки по ипотеке, но и по всем кредитам. Сейчас коммерческая ставка уже в районе 24–25 %. Соответственно, если это не льготная ипотека, то обычная ипотечная уже в районе 30 %», – рассказал ПАИ председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

Доступность ипотеки в 2024 году на фоне роста цен на жильё и более жёсткой политики Банка России значительно снизилась. Кроме того, банки могут перестать выдавать жилищные кредиты людям даже с небольшой долговой нагрузкой, так как кредитные организации зарабатывают денежные средства за счёт ставок. «Даже с достаточно высокой зарплатой взять ипотеку под 30 % и её отдать – очень сложно, хотя она и растягивается на несколько лет. Банки это понимают и просто отказывают», – отметил депутат.

Андрей Козлов: «Даже с высокой зарплатой взять ипотеку под 30 % и отдать её – очень сложно». Фото: ПАИ

Льготная ипотека позволяла людям с некоторыми сбережениями взять её – и, по словам эксперта, это было выгодно, ведь ставка по депозиту была выше, чем кредитный продукт. «Когда кредитный продукт ниже, чем депозитная ставка, тогда есть понимание, что люди будут брать денежные средства и будут их отдавать», – пояснил Андрей Козлов. Сегодня кредитный продукт выше ставки депозита. «Банки оценивают свои риски. Для большинства россиян с нынешним депозитом 22–24 % и ипотечными ставками более 30 % выплата будет неподъёмной», – прокомментировал он.

«На мой взгляд, программа ипотечного кредитования с такой ставкой в ближайшее время просто встанет, потому что некому будет выдавать эти кредиты. Никому такую ставку не потянуть, конечно же», – заключил Андрей Козлов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 ноября 2024

Проект бюджета Псковской области профильный комитет Собрания рекомендовал принять в первом чтении
27 ноября 2024

Средняя стоимость ипотеки в России превысила 30%
26 ноября 2024

Ипотека под 12% для учителей и врачей может появиться в России
26 ноября 2024

Генпрокуратуру и ФАС попросили разобраться с наценками на картофель
26 ноября 2024

Стали известны места для ёлочных базаров в Пскове
25 ноября 2024

Как заявить о своём бизнесе, рассказала основательница школы английского языка
25 ноября 2024

Какие преимущества даёт открытие бизнеса без франшизы, рассказали псковичам
25 ноября 2024

Новый налоговый режим для малого бизнеса могут установить в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...