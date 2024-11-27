Средняя стоимость ипотеки в России превысила 30%

11:57, 27 ноября 2024, ПАИ

Средняя стоимость ипотечного кредита в России достигла 30,17 %, согласно данным сайтов топ десяти участников рынка. На фоне роста ключевой ставки до 21 % минимальный порог ипотечной стоимости увеличился на 1,3 процентных пункта – до 27,5 %. У большинства из десятки топ банков показатель начинается от 28 %, а верхняя граница полной стоимости кредита составляет 33,4 %.

«Основная причина, конечно, рост ключевой ставки. Поднялись не только ставки по ипотеке, но и по всем кредитам. Сейчас коммерческая ставка уже в районе 24–25 %. Соответственно, если это не льготная ипотека, то обычная ипотечная уже в районе 30 %», – рассказал ПАИ председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

Доступность ипотеки в 2024 году на фоне роста цен на жильё и более жёсткой политики Банка России значительно снизилась. Кроме того, банки могут перестать выдавать жилищные кредиты людям даже с небольшой долговой нагрузкой, так как кредитные организации зарабатывают денежные средства за счёт ставок. «Даже с достаточно высокой зарплатой взять ипотеку под 30 % и её отдать – очень сложно, хотя она и растягивается на несколько лет. Банки это понимают и просто отказывают», – отметил депутат.

Льготная ипотека позволяла людям с некоторыми сбережениями взять её – и, по словам эксперта, это было выгодно, ведь ставка по депозиту была выше, чем кредитный продукт. «Когда кредитный продукт ниже, чем депозитная ставка, тогда есть понимание, что люди будут брать денежные средства и будут их отдавать», – пояснил Андрей Козлов. Сегодня кредитный продукт выше ставки депозита. «Банки оценивают свои риски. Для большинства россиян с нынешним депозитом 22–24 % и ипотечными ставками более 30 % выплата будет неподъёмной», – прокомментировал он.

«На мой взгляд, программа ипотечного кредитования с такой ставкой в ближайшее время просто встанет, потому что некому будет выдавать эти кредиты. Никому такую ставку не потянуть, конечно же», – заключил Андрей Козлов.