Пьяный водитель застрял в автомобиле между столбом и дорожным ограждением в Псковской области

09:36, 01 декабря 2024, ПАИ

Автомобиль Lifan с пьяным мужчиной за рулём наехал на дорожное ограждение и врезался в фонарный столб в Палкинском районе за деревней Черской. Водителя зажало между автомобилем и столбом, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»















Прибывшие пожарные и спасатели освободили пострадавшего нарушителя и передали медикам. Его госпитализировали в медучреждение с различными травмами.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.