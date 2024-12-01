Пьяный водитель застрял в автомобиле между столбом и дорожным ограждением в Псковской области
Автомобиль Lifan с пьяным мужчиной за рулём наехал на дорожное ограждение и врезался в фонарный столб в Палкинском районе за деревней Черской. Водителя зажало между автомобилем и столбом, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
Прибывшие пожарные и спасатели освободили пострадавшего нарушителя и передали медикам. Его госпитализировали в медучреждение с различными травмами.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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