Пьяный водитель учинил ДТП в Великих Луках и сбежал с места

20:32, 02 декабря 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло у дома №29/27 на улице Дружбы в Великих Луках сегодня, 2 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участниками ДТП стали Audi A4 и Renault Megane. По словам очевидцев, водитель Renault Megane в состоянии алкогольного опьянения сбежал с места ДТП.

Прибывшие медики оказывают помощь пострадавшим. Решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.