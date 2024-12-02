Пьяный водитель учинил ДТП в Великих Луках и сбежал с места
Столкновение двух автомобилей произошло у дома №29/27 на улице Дружбы в Великих Луках сегодня, 2 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Участниками ДТП стали Audi A4 и Renault Megane. По словам очевидцев, водитель Renault Megane в состоянии алкогольного опьянения сбежал с места ДТП.
Прибывшие медики оказывают помощь пострадавшим. Решается вопрос об их госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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