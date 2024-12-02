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Происшествия

Пьяный водитель учинил ДТП в Великих Луках и сбежал с места

Столкновение двух автомобилей произошло у дома №29/27 на улице Дружбы в Великих Луках сегодня, 2 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пьяный водитель учинил ДТП в Великих Луках и сбежал с места. Фото здесь и далее: ПАИ

Участниками ДТП стали Audi A4 и Renault Megane. По словам очевидцев, водитель Renault Megane в состоянии алкогольного опьянения сбежал с места ДТП.

Прибывшие медики оказывают помощь пострадавшим. Решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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