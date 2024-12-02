О возможностях развития сельского туризма в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

21:01, 02 декабря 2024, ПАИ

Директор «Хлебного хутора» Ольга Волконская стала гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 декабря.

Главное:

– В Печорском муниципальном округе на «Хлебном хуторе» откроют новый ресторан-музей. Заведение будет называться «Сорока-ворона» и будет подано, как ресторан-музей. В меню – исключительно блюда псковской кухни.

– Мельница Рудольфа Кикута на реке Обдех у деревни Сорокино Печорского муниципального округа вновь заработает в 2025 году. Её планируют запустить в весенне-летний период. Мельница – это не просто достопримечательность, а рабочий проект, так как в «Хлебном хуторе» планируют перерабатывать зерно и получать настоящий продукт – муку.

– Команда играет ключевую роль в том, чтобы выигрывать гранты на бизнес. Невозможно сделать проект самостоятельно. Грантовая экспертиза, в первую очередь, смотрит на наличие и качество команды.

– При выборе «игроков» в свою бизнес-команду необходимо рассмотреть в кандидате потенциал. Также важен комфорт в коллективе. Например, большая часть команды спикера – её земляки из Тюмени, откуда она и родом.

– «Хлебный хутор» продолжает активное сотрудничество со своим первым партнёром – монастырём.

– Эскиз того самого 25-килограммового пряника, который был представлен на выставке-форуме «Россия» в Москве, был взят из архива музея. Основная цель при его создании была воссоздать тот пряник, который подносили к царскому столу.