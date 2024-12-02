Города Псковской области наряжаются в новогодние одеяния

22:25, 02 декабря 2024, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и Себеже на главных улицах городов начинается монтаж новогодних украшений. Об этом пишут муниципальные газеты «Великолукская правда. Новости», «Призыв» и сообщают очевидцы.

В Пскове постепенно появляются новогодние гирлянды. На площади Ленина около ПсковГУ установили и зажгли большие светодиодные новогодние шары.

Великие Луки также преображаются к Новому году. «На площади Ленина уже вот такая красота! Арки, светильники, объёмные фигуры. Скоро и ёлочку соберут!» – пишет газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Муниципальные газеты



Фото: Муниципальные газеты



Фото: Муниципальные газеты



Фото: Муниципальные газеты



Фото: Муниципальные газеты









Себеж также готовится к праздникам. Северный олень, карета и светящиеся арки уже привлекают внимание горожан.