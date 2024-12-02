Города Псковской области наряжаются в новогодние одеяния
В Пскове, Великих Луках и Себеже на главных улицах городов начинается монтаж новогодних украшений. Об этом пишут муниципальные газеты «Великолукская правда. Новости», «Призыв» и сообщают очевидцы.
В Пскове постепенно появляются новогодние гирлянды. На площади Ленина около ПсковГУ установили и зажгли большие светодиодные новогодние шары.
Великие Луки также преображаются к Новому году. «На площади Ленина уже вот такая красота! Арки, светильники, объёмные фигуры. Скоро и ёлочку соберут!» – пишет газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Муниципальные газеты
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Фото: Муниципальные газеты
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Фото: Муниципальные газеты
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Фото: Муниципальные газеты
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Фото: Муниципальные газеты
Себеж также готовится к праздникам. Северный олень, карета и светящиеся арки уже привлекают внимание горожан.
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