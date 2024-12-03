Банк России ожидает инфляцию на уровне 8,5% и выше к концу года

13:07, 03 декабря 2024, ПАИ

По итогам 2024 года Банк России ожидает инфляцию в стране на уровне 8–8,5 % или даже выше, пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина.

«Сейчас траектория идёт вблизи или выше верхней границы», – уточнил зампред регулятора в рамках конференции «Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги развития».

Признаков замедления инфляции, по словам Заботкина, пока не наблюдается, как и значимого охлаждения экономики. «Но с точки зрения темпов роста, поступающие данные показывают, что в четвёртом квартале они останутся положительными», – обратил внимание спикер. Он также отметил, что темпы экономического роста в сравнении с первыми тремя кварталами 2024 года станут более умеренными.

Напомним, что инфляция в Псковской области остаётся ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,9 %) и по России в целом (8,5 %). Так, в октябре она показала небольшое замедление в сравнении с сентябрём и составила 7,6 %.