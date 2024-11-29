Вадим Пивоваров – об изменении ключевой ставки Банка России: Решение не предопределено

16:27, 27 ноября 2024, ПАИ

В Пскове состоялась коммуникационная сессия Банка России, это уже четвертая подобная встреча в нашем регионе, на которых эксперты регулятора обсуждают вопросы денежно-кредитной политики и развития экономики региона с представителями промышленных предприятий, правительства Псковской области, муниципальной власти, а также деловых объединений и научного сообщества.

Изменение ключевой ставки, динамика инфляции, ситуация с кредитованием и перспективы денежно-кредитной политики – эти и другие темы Псковскому агентству информации прокомментировал заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров.

– Вадим Владимирович, в октябре Банк России обновил исторический максимум ключевой ставки, повысив ее до 21%. Что повлияло на принятие такого решения?

– Это было необходимо, чтобы инфляция начала замедляться к цели. В экономике сохраняется значительный перегрев – превышение спроса над предложением, и сейчас необходим дополнительный импульс со стороны денежно-кредитной политики, чтобы с ним справиться.

Пока рост цен остается высоким. Увеличились инфляционные ожидания людей и компаний. Продолжает расти кредитование. Из-за ограниченности трудовых ресурсов и высокой загрузки производственных мощностей бизнес не успевает наращивать производство, чтобы удовлетворить растущий спрос. Бюджетные расходы оказались выше, чем ожидалось ранее. Кроме того, было объявлено о повышенной индексации тарифов и росте утилизационного сбора. Некоторые из этих факторов уже отразились в высокой инфляции этого года, часть из них реализуется позднее.

– Можно ли говорить, что это было последнее повышение ставки в этом году? Чего ждать от заседания Совета директоров в декабре и когда начнется снижение ключевой ставки?

– Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Решение не предопределено, оно будет зависеть от широкого круга данных, которые будут поступать. Данных по развитию экономики, динамике инфляции, инфляционных ожиданий, темпам роста кредитования в целом. Мы будем анализировать ситуацию комплексно. Но пока риски смещены в сторону проинфляционных и вероятность повышения ключевой ставки высока.

Мы сохраняем приверженность цели по инфляции – вблизи 4%. Несмотря на значительное повышение ключевой ставки, инфляция в этом году, по прогнозам Банка России, будет вдвое выше цели: 8–8,5% на конец этого года. Наша денежно-кредитная политика обязана на это реагировать, и мы уверены, что она позволит снизить инфляцию. В следующем году мы ожидаем снижения до 4,5–5%, а в 2026 году – стабилизации инфляции на уровне вблизи 4%.

Что касается снижения ставки, то думаю, что предметно о снижении ставки можно будет говорить тогда, когда мы перестанем говорить о повышении. Нам важно убедиться, что инфляция устойчиво замедляется, в соответствии с нашим прогнозом. В 2025 году среднегодовая ключевая ставка, согласно нашему базовому прогнозу, ожидается в диапазоне 17–20% годовых.

– Что происходит с инфляцией на уровне региона и как будет меняться ее динамика?

– Годовая инфляция в Псковской области, как и в России в целом, сохраняется на высоком уровне. Она составила 7,6% в октябре. Мы видим небольшое замедление инфляции по сравнению с сентябрем, которое, в основном, объясняется динамикой цен на товары, цены которых часто меняются, в частности на овощи. Но вот если посмотреть на товары и услуги, которые в большей степени отражают устойчивые факторы инфляции, а это большинство непродовольственных товаров и услуг, то замедления там нет, в октябре они дорожали быстрее, чем в сентябре. Причина здесь такая же, как и по всей стране, – рост спроса продолжает обгонять возможности наращивания предложения.

При этом инфляция в регионе остается несколько ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,9%) и по России в целом (8,5%). Прогноз инфляции для отдельных регионов мы не публикуем. Как я уже говорил, в целом по стране, по нашему базовому прогнозу, годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году. В 2026 году инфляция вернется к цели 4% и будет находиться там в дальнейшем.

– Годовая инфляция в стране составляет 8,5%, а ключевая ставка – 21%. Не являются ли денежно-кредитные условия чрезмерно жесткими?

– Текущие денежно-кредитные условия ужесточились, однако их нельзя назвать чрезмерно жесткими. Мы поймем, что требуемая жесткость достигнута, когда общие темпы роста кредитования, а за ним и совокупный спрос начнут замедляться. Со временем это приведет к замедлению текущих темпов роста цен и годовой инфляции.

Когда люди и бизнес принимают решения о потреблении, сбережении и инвестициях, они ориентируются на свои ожидания будущей инфляции. Подчеркну, что уровень жесткости денежно-кредитных условий правильно определять следующим образом: вычитать из уровня ставок уровень ожидаемой инфляции, а не фактической за прошедшие 12 месяцев. Из-за того что эти ожидания сильно выросли в 2024 году, ставка 21% за вычетом этой ожидаемой инфляции не такая высокая.

– Существует ли риск, что высокая ключевая ставка полностью остановит кредитование? Что происходит с кредитованием в Псковской области?

– У нас нет задачи остановить кредитование, но темпы его роста должны быть более сбалансированными. Такими, которые отвечают возможностям экономики, не создавая рисков для ускорения инфляции.

Рост кредитования замедлился, но остается высоким. Особенно в корпоративном кредитовании. За год корпоративный портфель в Псковской области вырос на 16% и составил 77 млрд рублей. Часть заемщиков менее чувствительна к повышению ключевой ставки из-за льготных программ, проектного финансирования и уже начатых инвестиционных проектов, в том числе с господдержкой. При этом спрос на кредиты на рыночных условиях ослабевает.

Признаки замедления пока наиболее заметны в потребительском кредитовании. На начало октября кредитный портфель (включая потребительские и ипотечные кредиты) Псковской области вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом и составил более 105,9 млрд рублей. Темп его роста уменьшился по сравнению с первой половиной этого года (тогда он составлял около 19%). Повышение процентных ставок в сочетании с прекращением безадресной льготной ипотеки и ужесточением мер против закредитованности граждан сдерживало рост в этом сегменте.

– Высокая ключевая ставка в том числе влияет и на привлекательность депозитов. Насколько сейчас высок интерес населения к сберегательной модели поведения?

– Вклады стали привлекательнее, поскольку ставки по ним выросли после повышения ключевой. Максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов в России, в первой декаде ноября 2024 года составляла 20,9% годовых (в прошлом году – 13,6% годовых). Это значительно выше ожидаемой инфляции. То есть вклад может не только защитить деньги от обесценения, но и принести реальную доходность. Наши последние решения усилили сберегательную активность населения. Это уже видно из статистики: по данным на начало октября жители региона разместили на вкладах и банковских счетах 118,3 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это на 26% больше, чем годом ранее.

– Какой прогноз по динамике инвестиционной активности бизнеса? Как рост ключевой ставки влияет на этот процесс?

– В целом по стране мы видим рекордный рост инвестиций в основной капитал. Так, в 2021 году они выросли на 9% год к году, в 2022 году - на 7%, в 2023 году - на 10%, за первое полугодие 2024 года – на 11%. Такого темпа инвестиций не было с начала нулевых годов. Это инвестиции в новые производства, в импортозамещение, в логистику. Сохранение инвестиций даже вблизи текущего уровня будет поддерживать значительный импульс к расширению производственных возможностей.

Важно, что основным источником инвестиций является не кредит, а высокая прибыль предприятий реального сектора экономики. За последние 12 месяцев вплоть до августа текущего года прибыль корпоративного сектора в целом по стране составила 32 трлн рублей.

В Псковской области в первом полугодии текущего года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом основным источником инвестиций были собственные средства компаний. За 8 месяцев этого года прибыль крупных и средних предприятий региона выросла на 31% и составила 23 млрд рублей. Для бизнеса это значительный ресурс для инвестиций.

Говоря о кредите как источнике инвестиций, стоит отметить, что согласно нашим исследованиям, существенная доля компаний в нашей стране вообще не имеет процентных расходов, то есть развивается за счет собственных средств. На такие компании приходится примерно одна треть себестоимости по экономике.

Хочется подчеркнуть, что необходимое условие для инвестиций вдолгую - это ценовая стабильность, потому что без низкой инфляции не может быть низких ставок по кредитам, в том числе долгосрочным. Сами предприятия, участвующие в опросах в рамках Мониторинга предприятий Банка России, который проводится уже более 25 лет, называют это условие главным. От Псковской области в таких опросах участвуют более 160 компаний различных отраслей, которые предоставляют очень важную и ценную информацию для нас. Хотелось бы поблагодарить всех участников Мониторинга предприятий Банка России за взаимодействие.