Великолучанин наврал об угоне машины и попал в тюрьму

19:33, 03 декабря 2024, ПАИ

Житель Великих Лук наврал в полиции, что его автомобиль угнали, и попал в тюрьму. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что ранее судимый 41-летний великолучанин продал свой автомобиль, который был арестован из-за повторного привлечения его владельца к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Чтобы избежать возможной уголовной ответственности за продажу арестованного имущества, мужчина в апреле 2024 года обратился в полицию с заявлением, что его автомобиль якобы угнали.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным в свершении преступления по части 1 статьи 306 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также великолучанина лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок более четырёх лет.