Почему взыскание налогов без участия суда может стать риском для граждан, рассказала юрист

16:46, 04 декабря 2024, ПАИ

Налоговые органы смогут без участия суда взыскать долг с граждан. Сейчас такой механизм действует только в отношении бизнеса и ИП. О причинах и рисках нововведений рассказала исполнительный директор руководителя аппарата Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Новые положения законопроекта направлены в первую очередь на разгрузку судов. «Логика законодателя понятна – она такова, что нужно разгрузить суды, так как налоговая подаёт заявление даже по небольшим долгам людей, что в разы увеличивает нагрузку», – объяснила юрист.

Эксперт отметила, что законопроект нацелен на активных граждан, которые следят за своими финансами. А вот для менее активных людей – пожилых или тех, кто живёт в отдалённых местах, – внесудебное взыскание может стать неприятным сюрпризом. Теперь в случае каких-либо неточностей в суд будет обращаться не налоговая служба, а сам налогоплательщик. «Здесь риск такой, что, учитывая юридическую неграмотность населения, людям придётся обращаться к юристам, для того чтобы подать возражения», – выразила мнение спикер.

Какие риски могут повлечь за собой нововведения и как действует процедура взыскания налогов сейчас, пока рассматриваемый законопроект ещё не вступил в силу, читайте в специальном материале ПАИ здесь.