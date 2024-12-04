Не спящие спокойно. Налоговая сможет взыскать долг с граждан без участия суда

13:31, 04 декабря 2024, ПАИ

Министерство финансов РФ подготовило законопроект, согласно которому налоговые органы смогут взыскивать долги с физических лиц без суда, если человек не оспорит доначисление. Текст нормативно-правового акта в Правительстве РФ находится на рассмотрении с августа 2024 года. На данный момент такой механизм действует только в отношении ИП и бизнеса.

О том, как происходит налоговое взыскание через суд, в связи с чем обычно выступают такие дела и для каких целей подготовлен законопроект, рассказала исполнительный директор руководителя аппарата Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева в беседе с корреспондентом ПАИ.

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Не заметить уведомление по оплате налога сейчас кажется маловероятным: у большинства граждан есть личные кабинеты на сайте ведомства, портал госуслуг, а также действует порядок, когда квитанции о необходимости уплаты налога приходят на почту граждан.

За 2023 год, согласно данным УФНС по Псковской области, жителям региона было направлено 269 006 уведомлений об уплате имущественных налогов. Из них 121 854 отправлено по почте, 143 994 – в личный кабинет и 3 158 – через портал «Госуслуги» без дублирования на бумаге. А по состоянию на 28 ноября 2024 года к сервису «личный кабинет физического лица» было подключено 232 668 налогоплательщиков.

Если человек всё же не уплатил долг по каким-либо причинам – вовремя не получил уведомление, забыл или даже уклоняется от налогов, налоговый орган вправе обратиться в суд.

Дела, которые рассматриваются только на основании представленных взыскателем документов, не требуют участия сторон. «На сегодняшний момент дела приказного производства рассматривают без участия сторон должника и налоговой службы. Судья вносит приказ о том, что долг гражданина признаётся подлежащим оплате, а затем этот приказ направляется гражданину», – сообщила Неля Лебедева. При таком раскладе человек в течение десяти дней может подать возражение в простой письменной форме без обоснования причин.

Эксперт предупредила: если человек не подал такое возражение, оно предъявляется к исполнению и тогда заводится исполнительное производство. «Не многие граждане понимают: когда заводится исполнительное производство, служба судебных приставов ещё и свой процент взыскивает за списание долгов», – дополнила она.

Какие последствия ждут налоговых уклонистов?

Если человеку приходит решение суда об уплате налогов и он его не оплачивает и не оспаривает в течение положенных десяти дней, то происходит арест счетов, имущества или списание денег с карт. Спикер подчеркнула, что обязанность по уплате налога в бюджет РФ является бессрочной. «Надо понимать, что по налоговым долгам не существует срока исковой давности, поэтому человек должен будет оплатить налог в любом случае», – подчеркнула Неля Лебедева.

Для каких целей подготовлен новый законопроект?

Нововведения в налоговом законопроекте предполагают, что теперь ведомство сможет выносить внесудебное решение в отношении взыскания долгов с физических лиц. «Логика законодателя понятна – она такова, что нужно разгрузить суды, так как налоговая подаёт заявление даже по небольшим долгам людей, что в разы увеличивает нагрузку», – резюмировала исполнительный директор.

Какие риски для граждан влекут за собой нововведения?

Эксперт акцентировала, что то, что заложено в законопроект сейчас, направлено на более активных граждан, которые следят за своими расчётами и бюджетом. А для менее активных – пожилых людей или тех, кто живёт в отдалённых местах, – внесудебное взыскание может стать неприятным сюрпризом.

Теперь, в случае каких-либо неточностей, в суд будет обращаться не налоговая служба, а сам налогоплательщик. «Здесь риск такой, что, учитывая юридическую неграмотность населения, людям придётся обращаться к юристам, для того чтобы подать возражения», – выразила мнение спикер.

«Как показывает опыт, правоприменительная практика складывается уже после того, как закон принят. Для начала нужно посмотреть, что будет в итоговом документе, а потом делать определённые выводы», – заключила Неля Лебедева.