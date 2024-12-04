Александр Котов: Меры поддержки молодых муниципальных служащих повышают статус работы в органах МСУ

10:27, 05 декабря 2024, ПАИ

Предложенный губернатором пакет имеет самое прямое и непосредственное отношение к повышению статуса муниципальной службы, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя презентацию программы «Земский муниципальный служащий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

4 декабря губернатор Михаил Ведерников представил комплекс мер поддержки для молодых специалистов, выбравших работу в органах МСУ небольших населённых пунктов.

«Кадровая ситуация в муниципальных образованиях сейчас исключительно напряжённая – почти все без исключения наши муниципалитеты испытывают острый дефицит. При этом есть вакансии, которые можно компенсировать за счёт совмещения, а есть должности специалистов, по которым в принципе нет замены», – обратил внимание спикер.

Александр Котов отметил актуальность принятого решения и продуманный подход, предложенный губернатором. Спикер заверил, что Собрание готово на всех этапах поддерживать важную для региона инициативу.

«Думаю, что перед рассмотрением проекта закона о бюджете во втором чтении мы этого вопроса коснёмся. Денежные средства на эти цели, может быть, на первых порах будут не такие и большие, но уже сейчас мы должны понимать, что объём финансирования ежегодно придётся увеличивать», – добавил председатель Собрания.

По мнению Александра Котова, привлечь дополнительное внимание к муниципальной службе могла бы профориентация в школе. «Не все школьники понимают, что собой представляет образование по профилю муниципального управления: где учиться, на какие меры поддержки можно рассчитывать в случае успешной учёбы, где работать по окончании вуза, какой в результате возможен перспективный рост или, как сейчас принято говорить, карьерная лестница. Если это всё совместить, муниципальная служба станет престижной», – уверен Александр Котов.

Принятые меры, по мнению спикера, могут не только способствовать решению проблемы дефицита кадров, но и позволят поднять уровень управления в муниципалитетах, что в конечном итоге скажется на качестве реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ.