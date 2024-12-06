Вопросы трудоустройства и реабилитации инвалидов в Псковской области обсудили в профильном областном совете

20:34, 06 декабря 2024, ПАИ

Заседание Совета по делам инвалидов при правительстве Псковской области состоялось в социальном городке Пскова сегодня, 6 декабря. В мероприятии приняли участие руководители и специалисты профильных региональных комитетов, подведомственных учреждений и общественных организаций.

Заседание провела первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Участники совета обсудили новые положения федерального законодательства, касающиеся комплексной реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью, а также переход к работе по новым стандартам.

На совещании были подняты вопросы, связанные с предоставлением гарантий трудовой занятости инвалидам, с трудоустройством родителей детей-инвалидов, с организацией внеурочной занятости детей-инвалидов и их летнего отдыха.

Представители комитета по труду и занятости Псковской области отметили, что современные тенденции на рынке труда, развитие дистанционных форматов работы и самозанятости предоставляют родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, возможность самореализоваться и получать дополнительный доход.

На данный момент на единой цифровой платформе «Работа в России» работодатели региона разместили около 250 вакансий с неполным рабочим днём, около 130 вакансий с гибким графиком работы и варианты удалённого заработка. Кроме того, бесплатное обучение доступно для инвалидов, граждан, фактически осуществляющих уход за ребёнком и (или) находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, а также для граждан, ищущих работу.

В совете также обсуждались доступность скорой медпомощи для людей с инвалидностью и комплексное сопровождение ветеранов боевых действий и участников СВО.

«Правительство Псковской области прилагает все усилия к созданию безопасной и доступной среды для граждан с инвалидностью, стремясь обеспечить равные возможности для всех. Мы продолжаем разрабатывать и внедрять программы, которые помогают открывать двери для людей с ограниченными возможностями, облегчая их доступ к образованию, медицине и рабочим местам. Это не только обязанность, но и наша высокая ответственность перед обществом», – отметила первый вице-губернатор.

Вера Емельянова выразила благодарность общественным организациям и объединениям, которые вносят свой вклад в эту работу.

Ранее сообщалось, что ярмарка трудоустройства для людей с инвалидностью прошла в кадровом центре Пскова.