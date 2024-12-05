Ярмарка трудоустройства для людей с инвалидностью проходит в Пскове
Ярмарка трудоустройства для людей с инвалидностью проходит в кадровоцм центре Пскова сегодня, 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра занятости населения.
На ярмарке представлены вакансии от 17 ведущих работодателей.
Соискатели знакомятся с вакансиями от работодателей региона, проходят экспресс-собеседования и профессиональные тестирования. Можно также получить консультацию специалистов службы занятости, социальной защиты и Социального фонда.
Людям с инвалидностью предлагают вакансии оператора кол-центра, рабочих специальностей на производстве, с учётом особых требований по здоровью и других. Кроме того, соискателям и их сопровождающим предлагают возможности по переобучению в рамках нацпроекта «Демография», для повышения возможностей по трудоустройству.
Отметим, ярмарка трудоустройства продлится до 14:00.
Всего с начала года в областной центр занятости населения обратилось 277 человек, имеющих инвалидность. 74 человека получили работу.
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