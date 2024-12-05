Ярмарка трудоустройства для людей с инвалидностью проходит в Пскове

12:53, 05 декабря 2024, ПАИ

Ярмарка трудоустройства для людей с инвалидностью проходит в кадровоцм центре Пскова сегодня, 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра занятости населения.

На ярмарке представлены вакансии от 17 ведущих работодателей.

Соискатели знакомятся с вакансиями от работодателей региона, проходят экспресс-собеседования и профессиональные тестирования. Можно также получить консультацию специалистов службы занятости, социальной защиты и Социального фонда.

Людям с инвалидностью предлагают вакансии оператора кол-центра, рабочих специальностей на производстве, с учётом особых требований по здоровью и других. Кроме того, соискателям и их сопровождающим предлагают возможности по переобучению в рамках нацпроекта «Демография», для повышения возможностей по трудоустройству.

Отметим, ярмарка трудоустройства продлится до 14:00.

Всего с начала года в областной центр занятости населения обратилось 277 человек, имеющих инвалидность. 74 человека получили работу.