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Политика

Начался приём вопросов для прямой линии Владимира Путина

Портал москва-путину.рф открыл возможность подачи вопросов к президенту России Владимиру Путину в рамках прямой линии, сообщает корреспондент РИА Новости.

Фото: ПАИ

Для того чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться на данном ресурсе. Вопросы можно отправлять как в текстовом, так и в видеоформате.

Обратиться к президенту можно также по телефону 8-800-200-40-40. Звонок бесплатный и доступен круглосуточно. Если линия будет занята, сообщение примет автоответчик, и его обработают позже.

Помимо этого, есть возможность видеозвонка через сайт. Также задать вопрос можно через мобильное приложение.

Текстовые и видеовопросы Владимиру Путину можно отправить в том числе в официальных группах «Итоги года с Владимиром Путиным» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вопросы будут принимать до окончания программы 19 декабря.

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным начнётся 19 декабря в 12:00.

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