Конференция «Сохранение репродуктивного здоровья молодежи» пройдёт в Пскове

08:31, 09 декабря 2024, ПАИ

Открытая конференция «Сохранение репродуктивного здоровья молодежи» пройдёт в Пскове 12 декабря. Мероприятие состоится в рамках регионального этапа XXIII Международных Рождественских образовательных чтений. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Конференция пройдёт на базе Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ (Псков, ул. Майора Доставалова, дом 18) в 12:30. Начало регистрации – в 12:00.

«В течение двух часов участники будут обсуждать причины возникновения бесплодия у молодых супругов, узнают об опасностях сделанных абортов. Врачи расскажут о системе оказания медицинской помощи молодым людям с заболеваниями репродуктивной системы человека и выслушают предложения по улучшению работы медиков. Клирики Псковской епархии расскажут о подлинном понимании жизни, брака и рождения детей», – отметили в епархии.

Организаторы конференции: отдел по больничному служению Псковской епархии Русской православной церкви совместно с Псковским государственным университетом и Псковским клиническим перинатальным центром.

Напомним, что Рождественские чтения открылись в Пскове 6 декабря.