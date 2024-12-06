Рождественские чтения открылись в Пскове

15:34, 06 декабря 2024, ПАИ

Региональный этап XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в Пскове сегодня, 6 декабря. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Тема чтений напоминает нам о священном долге сохранять память о Великой Отечественной войне. Она стала испытанием для наших соотечественников, и вера помогла им остаться людьми в нечеловеческих условиях. В храмах люди черпали силы для продолжения борьбы. Наша задача – не позволить забыть и исказить подвиг наших предков. Господь призвал нас отдавать свою жизнь за других, в военное время это стало для многих самым важным принципом. И мы объединились, чтобы найти ответы на сложнейшие вызовы времени. В этом году чтения проходят и в онлайн-, и в офлайн-формате, и особенно радостно участие молодёжи», – подчеркнул на торжественной церемонии открытия чтений митрополит Псковский и Порховский Матфей.

В свою очередь первый заместитель губернатора Вера Емельянова передала слова приветствия участникам чтений от главы региона. «Каждый год этот форум объединяет людей и на нём обсуждаются важные вопросы истории и культуры. И особенно ценно, что чтения посвящены 80-летию победы в Великой Отечественной войне. И сегодня священнослужители укрепляют дух участников СВО. Важно передавать опыт и развивать диалог между разными поколениями для сохранения ценностей», – отметила Вера Емельянова.

Также собравшихся поприветствовал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. «Сегодня тема Великой Победы занимает ключевое место в памяти нашего народа. Редеют ряды свидетелей тех страшных событий, всё чаще звучат призывы пересмотреть значение подвига. И теперь мы, те, кто слышал рассказы о войне, должны рассказать нашим детям и внукам о победах и ужасах войны. Только так можно передать правду о событиях того времени и не дать переписать историю», – подчеркнул он.



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ













Также прошла церемония награждение победителей регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». Им вручили архиерейские грамоты.

В Рождественских чтениях в Пскове принимают участие Сергей Перевезенцев, профессор факультета политологии МГУ, секретарь правления Союза писателей России, Владимир Лавров, профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии, архимандрит Мелхиседек (Артюхин), настоятель храмов Святых апостолов Петра и Павла и Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви.